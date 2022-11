Coupe du monde : L’Espagne réussit son entrée en lice contre le Costa Rica

La rédaction

Alors que plus tôt dans la journée l’Allemagne s’est faite surprendre par la Japon (1-2), l’Espagne n’a laissé rien au hasard pour son premier match en cette Coupe du monde. Les hommes de Luis Enrique ont déroulé face au Costa Rica de Keylor Navas, avec notamment un doublé de Ferran Torres (7-0).