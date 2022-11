Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre la Croatie

La rédaction

Le Maroc a réussi son entrée dans cette Coupe du Monde 2022 en tenant tête à la Croatie, finaliste de la dernière édition face à l’équipe de France. Score finale 0-0. Retour en détail sur la prestation des Lions de l’Atlas.

Bounou (6,5) : Prestation de grande classe pour le gardien du FC Séville. Très serein dans ses interventions aériennes, il a également effectué plusieurs parades décisives (45e, 52e).



Hakimi (7) : Assurément le joueur marocain le plus influent dans le jeu, et même le plus dangereux. Solide sur le plan défensif, le latéral droit du PSG a également énormément apporté offensivement avec des percées qui ont mis la défense croate en difficulté. Sa lourde frappe sur coup-franc (65e) a d’ailleurs bien failli faire mouche Une très belle entrée en matière dans ce Mondial pour Hakimi.



Saïss (6,5) : Leader de la solide défense des Lions de l’Atlas, le capitaine a notamment été très précieux dans son opposition directe avec Kramaric qu’il a parfaitement muselé.



Aguerd (6,5) : L’ancien défenseur du Stade Rennais, au même titre que son compère de la charnière centrale, a rendu une copie très propre. L’un des artisans du bon résultat obtenu par le Maroc avec une belle solidité défensive.



Mazraoui (5,5) : Positionné au poste de latéral gauche, il était tout proche de marquer de la tête sur la première action chaude du Maroc à la 51e minute de jeu. Le joueur du Bayern Munich s’est d’ailleurs blessé à la hanche sur cette action, remplacé par Attiyat-Allah (59e).



Ounahi (4,5) : Le joueur du SCO Angers a été l’un des rares points faibles de cette vaillante sélection marocain. Souvent dépassé dans les duels, il n’a répondu au défi physique imposé par les Croates. Remplacé par Sabiri (81e)



Amrabat (6) : Gros impact physique dans l’entrejeu, et malgré quelques pertes de balle, le milieu défensif de la Fiorentina a été très précieux dans la récupération de balle. Averti pour une faute indiscutable sur Luka Modric (78e).



Amallah (5) : Au même titre qu’Ounahi, il n’a pas forcément été à son avantage dans cette partie, oubliant notamment beaucoup trop souvent le repli défensif.



Boufal (5) : Un peu brouillon dans ses dribbles et ses débordements en première période, il est peu à peu monté en puissance par la suite, apportant davantage de solutions et d’animation dans le jeu. A finalement cédé sa placé à Ezzalzouli (65e), qui s’est souvent emmêlé les pinceaux dans ses rares offensives.



Ziyech (4,5) : L’attaquant de Chelsea s’est beaucoup dépensé et a multiplié les courses, sans pour autant se montrer dangereux sur la cage de Livakovic. Un match à oublier.



En-Nesyri (4,5) : Beaucoup trop esseulé à la point de l’attaque pour se montrer dangereux, il n’a pas été en mesure de montrer quoique ce soit. À noter tout de même son apport précieux en défense dans le jeu aérien, avec une intervention décisive devant Pasalic (71e). Remplacé par Hamdallah (81e)