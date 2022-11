Coupe du Monde 2022 : Messi, Tchouaméni, Renard… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

L'immense frustration de Messi après la défaite contre l'Arabie Saoudite

C'est le premier frisson de cette Coupe du Monde 2022 : la défaite concédée d'entrée par l'Argentine, contre l'Arabie Saoudite (1-2). Lionel Messi a néanmoins pris ses responsabilités en zone mixte après la rencontre, et a analysé cette humiliation : « C'est un gros coup dur pour tout le monde. On ne s'attendait à débuter de cette manière. Maintenant, on doit prouver qu'on est groupe de qualité. On savait que l'Arabie Saoudite était une équipe avec de bons joueurs, qui fait bien circuler le ballon. On n'a pas suffisamment accéléré le jeu. Il n'y a aucune excuse. Soyons plus solidaires que jamais, ce groupe est fort et l'a prouvé. Nous devons nous préparer à ce qui vient », a confié l'attaquant du PSG.



Aux anges après l'Argentine, Hervé Renard raconte son coup de gueule

Beaucoup d'émotion chez Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, après ce succès inattendu contre l'Argentine (2-1) : « Ce résultat restera dans l'histoire de la Coupe du Monde et de l'Arabie saoudite pour toujours », a d'abord expliqué l'entraîneur français au micro de beINSPORTS , avant de raconter son coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps, alors que son équipe était menée : « Nous n'aurions pas pu attendre devant notre but toute la rencontre. En première mi-temps, nos attaquants n'ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et Paredes. Ils se sont fait un peu taquiner à la mi-temps, je leur ai dit 'C'est bien, vous avez bien trottiné en première mi-temps' et puis ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois », explique Renard.

Équipe de France : Tchouaméni veut apporter du bonheur

Dans un large entretien accordé au Parisien , Aurélien Tchouaméni a affiché son bonheur et ses ambitions avant l'entrée en lice de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde au Qatar : « Tu sens que ça a plus de poids, car c’est le pays que tu représentes. C’est beaucoup de fierté (…) Le football est synonyme de ferveur. Il s’agit du sport le plus populaire de la planète. Après un succès dans cette épreuve, tout le monde descend dans la rue, s’embrasse. Si demain, on est à nouveau champion du monde, il n’y aura plus, à mon avis, d’histoire d’essence ou autres. En pareils moments, tu oublies tous les problèmes », confie le milieu de terrain du Real Madrid.



Portugal : Ruben Dias monte au créneau pour Cristiano Ronaldo

Alors que le clash entre Cristiano Ronaldo et Manchester United fait couler beaucoup d'encre, le défenseur portugais Ruben Dias a assuré en conférence de presse que cette situation ne parasitait pas la sélection lusitanienne à l'aube de cette Coupe du Monde : « Je ne pense pas que le cas de Ronaldo nuise à ce que nous essayons d'accomplir ici,. Je pense que nous en avons suffisamment parlé, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En tant qu'équipe, nous allons nous concentrer sur la Coupe du monde maintenant et pas sur d'autres problèmes », confie Dias.



L'incroyable décision de l'Arabie Saoudite

A la surprise générale, l'Arabie Saoudite a fait tomber l'Argentine ce mardi (2-1). Les hommes d'Hervé Renard ont réussi à renverser l'Albiceleste pour créer la sensation du début de cette Coupe du monde. Un exploit qui aurait été grandement apprécié par le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud. Ainsi, selon les informations d' Arab News , ce mercredi, lendemain de la victoire face à l'Argentine, sera tout simplement un jour férié pour les personnes qui vivent et travaillent en Arabie Saoudite.



