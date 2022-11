Équipe de France : En plein rêve, Tchouaméni annonce la couleur pour le Mondial

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé en équipe de France il y a plus d’un an, Aurélien Tchouaméni est aujourd’hui un titulaire indiscutable, surtout en l’absence de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Avant le premier match de ce Mondial face à l’Australie, le milieu du Real Madrid s’est confié sur son histoire avec les Bleus et sur la possibilité de gagner cette Coupe du monde.

Mardi soir, pour l’entrée en lice de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni devrait jouer son premier match en Coupe du monde. Un parcours impressionnant pour milieu de terrain du Real Madrid qui s’est imposé très rapidement avec les Bleus , grâce notamment aux absences répétées de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Il faut dire que Tchouaméni a toujours eu un rapport très fort avec l’équipe de France.

Tchouaméni a du vécu avec l’équipe de France

« J’ai eu la chance de faire les sélections de jeunes et, à 16 ans, je portais mon premier maillot. J’ai pu faire la Coupe du monde U17 en Inde, suivre la génération 2000 avec pleins de joueurs qui sont encore des amis aujourd’hui. À chaque fois qu’on partait en sélection, juste le fait d’avoir le maillot, de porter le survêtement bleu, blanc, rouge, c’était quelque chose d’unique, c’est différent du club. Là, tu sens que ça a plus de poids, car c’est le pays que tu représentes. C’est beaucoup de fierté », explique l’ancien joueur de l’AS Monaco dans un entretien accordé au journal Le Parisien.

Mercato : PSG, Real Madrid... Tchouaméni se lâche sur son mercato https://t.co/NfFabIDXDF pic.twitter.com/jDJRCOmkwu — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« Si demain, on est à nouveau champion du monde, il n’y aura plus, à mon avis, d’histoire d’essence ou autres »