Équipe de France : Benzema, Pogba... Deschamps se prononce sur la malédiction

La rédaction

Pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde se déroule en hiver, mais surtout en plein milieu de la saison. Et pour disputer la compétition, Didier Deschamps a dû composer avec de nombreux forfaits comme Paul Pogba, N'Golo Kanté mais aussi Karim Benzema. Le sélectionneur des Bleus est revenu dans un entretien accordé à BeIN Sports, sur le contexte difficile de cette Coupe du Monde.

🏆 #beINFWC2022 ⚽ Didier Deschamps s'est confié en exclusivité à beIN SPORTS !🎙 "On a dû faire face à des complications importantes" pic.twitter.com/lvk6mCtsWd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 20, 2022

« On a dû faire face à des complications un peu plus importantes »

Alors que Didier Deschamps a tout d’abord fait face à une hécatombe de blessures avant même de partir au Qatar, il a notamment vu plusieurs joueurs qu’il avait appelé pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur des Bleus est notamment revenu sur l’absence de préparation et a notamment expliqué comment il a dû gérer cela. « Non ce n’est pas du stress, c’est plus d’énergie, des pensées. Il y a toujours des mêmes ondes positives. Oui excitation, adrénaline, on a dû faire face à des complications un peu plus importantes, mais bon je pense que c’est valable pour mes homologues aussi. Moi ce qui m’intéresse c’est des informations sur l’Australie aussi ils ont aujourd’hui 3-4 joueurs importants où ils ne savent pas non plus. Après certaines équipes nationales seront plus touchées que d’autres. On avait anticipé le fait que l’on n'aurait pas de préparation. »

« Il n’y a rien qui est au-dessus d’une Coupe du Monde »