Equipe de France : Révolution au Qatar, Deschamps s'explique

Thibault Morlain

Précédemment, on avait l'habitude de voir l'équipe de France jouer avec 3 défenseurs centraux et des pistons sur les côtés. Mais c'est désormais terminé. En effet, Didier Deschamps l'a annoncé, pour la Coupe du monde au Qatar, les Bleus vont repasser à un système plus classique à 4. Une révolution justifiée par Deschamps.

Ce mardi, l'équipe de France va débuter sa Coupe du monde contre l'Australie. Alors qu'on ne sait pas encore à quoi va ressembler le 11 de Didier Deschamps, on est déjà sûr d'une chose : les Bleus joueront dans une défense à 4. En effet, le sélectionneur a décidé de changer de dispositif et revenir à quelque chose de plus classique au Qatar. Et ce lundi, pour La Provence , Deschamps s'est expliqué sur ce grand changement, qui était attendu par beaucoup.

« Cela n'a pas été conditionné par le fait qu'il manquait X ou Y »

« Quand est-ce que j'ai tranché en faveur d'une défense à 4 ? Cela fait un moment déjà... Après les matchs de septembre, dans l'analyse complète de ce qu'on avait fait avant... Cela n'a pas été conditionné par le fait qu'il manquait X ou Y. Pourquoi ce choix ? Pour les difficultés que l'on a eues, sans enlever notre capacité à produire de très bonnes choses, sur le pla offensif notamment. Mais le déséquilibre était trop important », a d'abord expliqué Didier Deschamps.

« On était trop souvent déséquilibré »