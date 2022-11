Mercato : PSG, Real Madrid... Tchouaméni se lâche sur son mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Convoité par de nombreuses équipes lors du dernier mercato estival, Aurélien Tchouaméni a, finalement, quitté l'AS Monaco pour rejoindre le Real Madrid. Actuellement au Qatar pour disputer sa première Coupe du monde, le milieu de terrain est revenu sur son été agité, évoquant notamment l'intérêt du PSG et son nouveau statut en Espagne.

L'été a été agité pour Aurélien Tchouaméni. A partir du moment où il a pris la décision de quitter l'AS Monaco, les sollicitations ont été nombreuses. Agé seulement de 22 ans, l'international français, qui participe cette année à sa première Coupe du monde, a été courtisé par de nombreuses équipes comme le Real Madrid, Liverpool ou encore le PSG. Finalement, Tchouaméni a opté pour la première option. Lors d'un entretien accordé au Parisien, le joueur a dévoilé les coulisses de son transfert.

Tchouaméni raconte son mercato

« Le premier à s’être manifesté a été Liverpool. On a eu des discussions. Ensuite le Real est arrivé. Et dans ma tête tout était clair. C’était le Real et pas un autre. C’est le plus grand club du monde. Si tu prétends à accomplir de grandes choses, à marquer l’histoire de ton sport, il n’y a pas mieux. Je n’ai donc pas hésité une seule seconde. J’ai dit à mon agent : du moment où il y a un intérêt, on fait tout pour aller là-bas. J’étais déjà conditionné » a admis Tchouaméni.

Le PSG est arrivé trop tard

Il s'est aussi attardé sur l'intérêt du PSG. Malgré de nombreuses discussions avec Kylian Mbappé, Tchouaméni n'a jamais envisagé de rejoindre la capitale française. « Quand Paris s’est signalé, mon choix était déjà fait, même si j’étais content d’être approché par le PSG » a déclaré le milieu de terrain, aujourd'hui au Real Madrid.

Tchouaméni change de dimension au Real Madrid