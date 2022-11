Mercato - PSG : Pour le transfert de Tchouaméni, Campos n'a rien pu faire

Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG a tenté de recruter Aurélien Tchouaméni, qui sortait d'une excellente saison avec l'AS Monaco. Néanmoins, c'est le Real Madrid qui a raflé la mise pour près de 100M€. Et comme le révèle Claude Makélélé, l'international français n'a pas hésité longtemps avant de signer au Real.

Auteur d'une grande saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni avait également réussi à s'imposer en équipe de France. Une saison marquante qui a fait du milieu de terrain l'un des joueurs les plus convoités sur le mercato. Le PSG et le Real Madrid se sont disputés l'ancien milieu de terrain de Bordeaux, mais comme l'explique Claude Makélélé, le PSG n'avait beaucoup d'opportunités dans ce dossier.

Mercato : Le Real Madrid plutôt que le PSG, le message fort de Tchouaméni https://t.co/GpIa5laX0u pic.twitter.com/Itpxfb0gRM — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«Si le Real Madrid vous veut, vous devez y aller»

« Si je connaissais Tchouaméni ? Bien sûr... C'est mon travail (rires). Quand il était sur le point de signer, j'ai parlé à Florentino, il voulait en savoir plus sur le joueur. Chelsea était également intéressé. Mais si le Real Madrid vous veut, vous devez y aller, car c'est la meilleure façon d'être un grand club. N'importe qui aurait dit au gamin : "S'ils te veulent, vas-y, parce que tu peux être génial là-bas" », assure l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France à AS avant de poursuivre.

«C'est un joueur complet»