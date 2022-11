Mercato - OL : Un énorme départ à 0€ pour cet été ?

Arnaud De Kanel

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OL, Houssem Aouar sera libre de s'engager où il le souhaite dès le mois de janvier. Au courant de la situation, l'AC Milan aurait manifesté son intérêt il y a quelques jours. Mais la nouvelle n'aurait pas échappé non plus au rival romain...

Personne ne sait encore où jouera Houssem Aouar l'été prochain puisque le milieu de terrain n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OL. Un temps annoncé sur le départ lors du passage de Peter Bosz, il pourrait changer d'avis suite à l'arrivée de Laurent Blanc qui ne cesse de lui renouveler sa confiance. Mais grand danger pour l'OL, un nouveau prétendant se serait positionné sur le dossier.

L'AC Milan est sur Aouar

D'après les infirmations de Foot Mercato , l'AC Milan s'intéresserait à Houssem Aouar. Or, le champion d'Italie en titre aurait donné des idées à un rival.

L'AS Rome se positionne également