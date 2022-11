Mercato - PSG : Campos reçoit une grande réponse pour ce transfert à 100M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche de renforts offensifs, le PSG aurait pris des renseignements sur Mykhaylo Mudryk, jeune talent du Shakhtar Donetsk. D'autres clubs comme la Juventus ou encore Arsenal se seraient également manifestés dans ce dossier. Directeur sportif de la formation ukrainienne, Carlo Nicolini a fait le point sur l'avenir de l'ailier gauche.

Agé seulement de 21 ans, Mykhaylo Mudryk est le nouveau joyau venu de l'Est. Lié au Shakhtar Donetsk jusqu'en décembre 2026, l'ailier gauche devrait terminer la saison avant de rejoindre une équipe plus huppée. Comme l'a annoncé The Athletic , le PSG, Arsenal, Newcastle, Manchester City ou encore la Juventus se seraient renseignés sur la situation de Mudryk.

Le PSG n'est pas seul dans le dossier Mudryk

Questionné par Tutto Juve , Carlo Nicolini a fait le point sur l'avenir de Mudryk. « Mudryk est un phénomène. D'énormes clubs comme la Juventus s'intéressent à lui. a Ligue des champions a été une vitrine encore plus importante pour montrer sa valeur » a déclaré le directeur sportif du Shakhtar Donetsk.

« Avec la pause, nous verrons s'il se passe quelque chose ou pas »