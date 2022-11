Mercato - PSG : Grand danger pour ce transfert à 100M€ de Campos

Pierrick Levallet

À la recherche de renforts dans le secteur offensif, Luis Campos aurait des vues sur Mykhaylo Mudryk, la pépite du Shakhtar Donetsk. Mais il ne serait pas le seul puisque certains clubs de Premier League se tiendraient également à l'affût. De ce fait, la formation ukrainienne aurait fixé un prix colossal pour le transfert de Mykhaylo Mudryk.

Afin de renforcer l’attaque de Christophe Galtier, Luis Campos sonderait déjà le marché des transferts à la recherche des meilleures options. Le conseiller football parisien verrait notamment d’un bon œil la venue de Mykhaylo Mudryk. Étincelant avec le Shakhtar Donetsk lors de la phase de poules de la Ligue des champions (3 buts et 2 passes décisives en 6 matchs), l’ailier de 21 ans s'est fait remarquer sur la scène européenne. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, Mykhaylo Mudryk aurait tapé dans l’oeil de nombreux clubs. Ainsi, le Shakhtar Donetsk aurait fixé un prix absolument colossal pour sa pépite.

Le Shakhtar Donetsk veut 100M€

Comme le rapporte The Athletic , le Shakhtar Donetsk réclamerait au moins 100M€ pour lâcher Mykhaylo Mudryk. Le club ukrainien ne compterait visiblement pas brader sa pépite de 21 ans. Le PSG saurait donc à quoi s’en tenir pour attirer Mykhaylo Mudryk dans la capitale. Par ailleurs, la concurrence serait particulièrement relevée pour le numéro 10 du Shakhtar Donetsk.

