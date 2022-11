Mercato - PSG : Campos l’attend à Paris, Kanté est dans le flou

Thomas Bourseau

Pour la session estivale des transferts en 2023, le Qatar aurait la possibilité de recruter une piste de longue date en la personne de N’Golo Kanté au PSG. D’ailleurs, la prolongation de son contrat à Chelsea qui expirera en juin prochain ne serait pas avancée. De quoi décupler les craintes des Blues dans ce dossier…

Comme en 2021 avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, la direction sportive du PSG aurait deux gros coups à jouer sur le marché des agents libres pour l’été 2023. A commencer par N’Golo Kanté. Confronté à des pépins physiques récurrents ces derniers temps à Chelsea, ce qui a même engendré son forfait avec l’Equipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, Kanté pourrait débarquer libre de tout contrat au PSG qui formulerait un intérêt concret pour le champion du monde 2018 par le biais de son conseiller football Luis Campos.

La prolongation de N’Golo Kanté à Chelsea est au point mort

Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 10 octobre dernier que la priorité absolue de N’Golo Kanté était d’effectuer sa fin de carrière dans l’ouest de Londres à Chelsea. Cependant, le10sport.com vous assurait qu’il fallait que Chelsea réponde à ses conditions pour acter la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Mercato - PSG : Ciblé par Campos, Rabiot se lâche sur son avenir https://t.co/llI6HFc6VR pic.twitter.com/nkYyCbssSV — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Chelsea sent le vent tourner pour Kanté et Jorginho