Transferts - PSG : Campos va connaître un énorme échec sur le mercato

A tout juste 16 ans, Endrick fait déjà énormément parler de lui sur le marché des transferts. Au point où Luis Campos, conseiller football du PSG, prendrait en considération son recrutement pour l’été 2024. Néanmoins, Chelsea aurait une détermination telle que le PSG pourrait être contraint de s’incliner.

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait à cœur de mener à bien quelques coups de maître sur le marché des transferts en mettant la main sur quelques pépites. C’est pourquoi le dirigeant du PSG a notamment coché les noms d’Andrey Santos (18 ans) et d’Antonio Silva (19 ans) selon les informations exclusives du 10sport.com.

Le PSG et le Real Madrid au coude à coude pour Endrick

En outre, Luis Campos rêverait d’attirer celui qui est surnommé « le nouveau Neymar » . Du haut de ses 16 ans, Endrick ferait déjà tourner la tête du PSG, du Real Madrid et surtout de Chelsea après seulement quelques matchs professionnels avec Palmeiras. L’attaquant brésilien aurait été l’objet de plusieurs réunions dans le cadre d’un transfert pour l’été 2024 selon The Evening Standard , moment de sa majorité.

Chelsea prêt à casser sa tirelire pour Endrick