Mercato - PSG : Ciblé par Campos, Rabiot se lâche sur son avenir

Hugo Chirossel

Annoncé avec insistance du côté de Manchester United l’été dernier, Adrien Rabiot est finalement resté à la Juventus. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 et que la Vieille Dame aimerait le prolonger, un retour de l’international français au PSG a récemment été évoqué par la presse italienne. Pour le moment, le principal intéressé affirme n’avoir que la Coupe du monde en tête.

Alors qu’il se prépare à participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France, l’avenir d’Adrien Rabiot interroge. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la Juventus, il n’est pas passé loin de rejoindre Manchester United l’été dernier. Mais sa mère et agent, Véronique Rabiot, n’aurait finalement pas réussi à s’entendre avec les dirigeants des Red Devils . Reste à savoir quel sera le choix du milieu de terrain âgé de 27 ans, qui semble de retour à son meilleur niveau depuis le début de la saison.

Un retour au PSG évoqué

Des performances qui auraient même convaincu la Juventus d’essayer de le prolonger. Mais la presse italienne évoquait récemment un possible retour de l’international français dans son club formateur, le PSG. Interrogé sur son avenir dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Adrien Rabiot préfère remettre le sujet à plus tard, souhaitant se concentrer, pour le moment, sur la Coupe du monde. Il a tout de même confirmé avoir eu des contacts avec un club de Premier League cet été.

« La Premier League reste le championnat le plus populaire »