PSG : Ramadan, racisme... Clashé, Galtier règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En septembre dernier, Julien Fournier, ancien directeur sportif de l'OGC Nice, avait porté de lourdes accusations à l'encontre de son ancien entraîneur, Christophe Galtier. Le dirigeant n'aurait pas apprécié la façon dont l'entraîneur traitait les joueurs de confession musulmane. Ce mardi, le coach du PSG est revenu sur cette polémique.

« Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe ». Invité de l' After Foot en septembre dernier, Julien Fournier s'en était pris à Christophe Galtier, ancien entraîneur de l'OGC Nice et actuellement au PSG. Mais quelles sont les raisons de ce conflit ?

PSG : C’est confirmé, Galtier prépare une nouvelle révolution ! https://t.co/ToRfe62fEX pic.twitter.com/LSAhFzSoqq — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Galtier clashé par son ancien responsable

Selon les informations de L'Equipe, Julien Fournier n'aurait pas apprécié la manière dont Galtier traitait les joueurs de confession musulmane lors de son passage à Nice, notamment lors de la période du ramadan. Interrogé pa r RMC sur cette polémique et sur la sortie de son ancien dirigeant, l'entraîneur du PSG a lâché sa réponse.

« Des paroles blessent »