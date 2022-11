Mercato - OM : Ecartés par Tudor, ils vont vivre un rêve au Qatar

Arnaud De Kanel

L'arrivée d'Igor Tudor a fait des dégâts. Le géant croate a immédiatement imposer sa patte, n'hésitant pas à écarter totalement certains joueurs. Parmi-eux, les deux Sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng. Le second était d'ailleurs fortement invité à quitter l'OM, ce qu'il n'a pas fait. Malgré leur temps de jeu réduit, ils sont du voyage au Qatar pour défendre les couleurs de leur pays.

Les changements d'entraineur à l'intersaison peuvent faire chavirer une carrière en peu de temps. C'est notamment le cas de Bamba Dieng, poussé vers la sortie à l'OM et absent du groupe lors des 8 premières rencontres de Ligue 1. De son côté, Pape Gueye a totalement rétrogradé dans la hiérarchie, titularisé qu'à 4 reprises. A contrario de Jonathan Clauss qui dispute tous les matchs, ils ont été convoqués par leur sélectionneur pour participer au Mondial. Les deux jeunes olympiens sont aux anges.

« C'est un rêve de jouer une Coupe du monde »

Dans une vidéo publiée sur le site de l'OM, Pape Gueye se rappelle au bon souvenir de l'annonce de la liste d'Aliou Cissé. « Mon sentiment après ma sélection ? Je me rappelle j'étais avec Chancel au petit déjeuner ! C'est à ce moment là que je l'ai appris. J'étais très content et fier. C'est un rêve de jouer une Coupe du monde, ça faisait partie de mes objectifs donc voilà je suis très content d'être au Qatar » confie le milieu de terrain.

« C'est toujours une fierté de représenter son pays »

De son côté, Bamba Dieng a hâte d'en découdre : « C'est toujours une fierté de représenter son pays. On est là pour représenter la nation et donner le maximum. Notre poule n'est pas facile (Pays-Bas, Qatar, Equateur) mais on sait ce qui nous attend. »

« On veut la gagner ! »