Mercato - OM : Salaire, RC Lens... Jonathan Clauss se lâche sur son transfert à Marseille

Axel Cornic

Révélation sous les couleurs du RC Lens, Jonathan Clauss a franchi un palier cet été en rejoignant l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le piston droit se confie concernant ce changement de réalité arrivé assez tardivement dans sa carrière.

En seulement quelques saisons, il est devenu une référence à son poste en Ligue 1. Cela n’a pas permis à Jonathan Clauss de convaincre Didier Deschamps de le convoquer pour la Coupe de monde au Qatar, mais lui a tout de même donné la chance rejoindre un grand club français, avec l’OM.

Transferts - OM : Enorme coup dur pour le mercato de Longoria ? https://t.co/h1ZDyNmEpu pic.twitter.com/V96MPmCCnQ — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

« À Marseille j’ai découvert un autre monde »

Dans un long entretien accordé à Onze Mondial , Clauss s’est exprimé au sujet de ce transfert du RC Lens à l’OM. « À Marseille j’ai découvert un autre monde. Moi qui suis du nord, qui ai tout le temps fait des clubs du nord, de l’ouest ou de l’est, j’ai découvert Marseille et c’est extraordinaire » a expliqué le latéral droit, pour qui tout a débuté du côté de Strasbourg. « Le soleil, la ville qui respire le foot, le Vélodrome qui est extraordinaire. J’ai l’impression que c’est encore un rêve tellement c’est… ».

« Je me disais toujours : “Je rêve de signer dans un club du sud” »

« Je me disais toujours : “Je rêve de signer dans un club du sud”. Quand Marseille m’a appelé, je me suis dit : “Je suis obligé d’y aller”. J’aime trop » a poursuivit Jonathan Clauss. « Je n’habite pas à Marseille-même donc je suis moins en centre-ville. Au début, j’étais à l’hôtel et les gens me reconnaissaient déjà. Mais toujours bien, toujours corrects, on sent qu’ils vivent pour ça. Quand ils te reconnaissent, forcément, ils demandent des photos et veulent discuter un peu, mais toujours dans le respect ».

« Venir à l’OM et donc quitter Lens, je le prends comme une consécration »

A 30 ans, cette arrivée dans un grand club français est sans aucun doute un grand accomplissement pour celui qui a notamment dû passer par les divisions inférieures en Allemagne, avant d’exploser au RC Lens. « Venir à l’OM et donc quitter Lens, ça n'était pas un sacrifice. Je le prends comme une consécration. Je me suis dit que j’avais eu raison d’avoir fait tous ces sacrifices pour réaliser cela » a déclaré celui qui n’a pas été appelé par Didier Deschamps au dernier moment, pour le Mondial au Qatar.

« J’ai fait ce qui me semblait bien pour Marseille »