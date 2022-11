Mercato - OM : Il l'annonce, Longoria est un danger pour le club

Arthur Montagne

Président de l'OM depuis un an et demi, Pablo Longoria a réussi plusieurs belles opérations sur le mercato et semble très apprécié des fans marseillais. Néanmoins, Daniel Riolo pointe du doigt les méthode du dirigeant espagnol en matière de transferts.

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Pablo Longoria est très apprécié par les supporters marseillais. Néanmoins, Daniel Riolo a déjà plusieurs fois révélé que les méthodes du président de l'OM ne sont pas toujours recommandables. Au micro de l' After Foot , il en rajoute une couche, assurant qu'il peut mettre en danger l'OM.

«Moi ça ne me plait pas»

« Qu'il y ait eu dans le passé des mecs peut-être pire, d'accord très bien, mais de là à trouver normal quand tu es président de l'OM, que tu as été placé là par une agence de joueurs, Soccer Base et que tu fasses pression sur les joueurs au moment de leur prolongation ou que tu fasses en sorte qu'ils changent d'agent pour aller quelque part ou sinon tu les vires ? Moi ça ne me plait pas », assure le journaliste de RMC .

«Ses méthodes peuvent être préjudiciables pour le club»