Mercato : La vérité éclate pour une arrivée de Ronaldo au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse italienne, le PSG ferait partie des équipes susceptibles d'accueillir Cristiano Ronaldo, désormais libre de s'engager avec l'équipe de son choix après avoir rompu son contrat avec Manchester United. Le club parisien aurait rencontré les représentants du Portugais selon certaines sources. Pour d'autres, il n'est aucunement question d'une arrivée en France.

Après avoir rompu son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est libre de s'engager avec l'équipe de son choix. Agé de 37 ans, l'international portugais a demandé à son agent, Jorge Mendes, de lui dénicher une nouvelle équipe. Et le PSG fait partie des clubs annoncés sur les traces de Ronaldo.

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une terrible nouvelle pour son transfert https://t.co/KzO2SBRjY3 pic.twitter.com/B2r1nC41Ea — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

La presse italienne annonce des négociations entre le PSG et le clan Ronaldo

Selon les informations de TMW , le PSG serait bien intéressé par Ronaldo et aurait récemment rencontré plusieurs de ses proches pour discuter d'un transfert en janvier. Le rêve du Qatar étant de réunir le joueur portugais et Lionel Messi à en croire le portail italien.

Aucun intérêt du PSG pour Ronaldo selon d'autres versions