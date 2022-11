Mercato : Cette énorme révélation sur la bombe lâchée par Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Alors qu'il vivait un cauchemar à Manchester United depuis son retour, Cristiano Ronaldo a sorti la sulfateuse et a dézingué les Red Devils. Dans la foulée, CR7 a trouvé un accord avec le club mancunien pour résilier son contrat. Selon la presse britannique, Cristiano Ronaldo savait qu'en lâchant sa bombe, il allait provoquer son départ de Manchester United.

Depuis son rapatriement à Manchester United à l'été 2021, Cristiano Ronaldo vivait un véritable calvaire. Pour cette raison, CR7 a décidé de régler ses comptes avec la direction des Red Devils et l'entraineur Erik ten Hag lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV avant le lancement de la Coupe du Monde. Seulement quelques jours plus tard, le club mancunien a annoncé le départ de Cristiano Ronaldo, avec qui il a trouvé un accord pour résilier son contrat, qui courait jusqu'au 30 juin. Et d'après Piers Morgan, la star portugaise de 37 ans savait où elle mettait les pieds lorsqu'elle a répondu à ses questions.

«Il savait donc dans quoi il s'engageait»

« S'il savait que sa bombe provoquerait son départ de Manchester United ? Pour être totalement honnête, je pense qu'il le savait. Cristiano est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Lui et moi avons construit une relation qui remonte à quelques années maintenant, et quand il m'a appelé, il m'a dit : "Je veux faire une interview, je veux tout dire". J'ai dit : "Si tu dis tout ce que je pense que tu vas dire, alors tu vas probablement devoir quitter le club". Il a répondu : "Je sais". Il savait donc dans quoi il s'engageait » , a avoué Piers Morgan à FS1 , avant d'en rajouter une couche.

«Cristiano est très intelligent, il sait ce qu'il fait»