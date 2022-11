Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une proposition lunaire en France pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais libre après la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est à la recherche d’un nouveau club, et il peut compter sur des offres insolites pour la seconde partie de saison. Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, un club vendéen s’est positionné pour accueillir le quintuple Ballon d’Or.

Où évoluera Cristiano Ronaldo après la Coupe du monde ? Actuellement au Qatar avec la sélection portugaise, l’attaquant de 37 ans a quitté Manchester United alors qu’il n’avait pas mâché ses mots au moment d’évoquer sa situation chez les Red Devils dans un entretien accordé avant le Mondial au journaliste Piers Morgan. Cristiano Ronaldo s'était fait remarquer en taclant ses dirigeants, son entraîneur et même ses coéquipiers, incitant la formation de Premier League à mettre fin au passage du joueur du côté d’Old Trafford. Désormais libre, CR7 est donc à la recherche d’un nouveau club, et certains prétendants inattendus n’ont pas peur de tenter leur chance.

Cristiano Ronaldo attendu au… FC Chavagnes – La Rabatelière

C’est notamment le cas du FC Chavagnes – La Rabatelière. Un nom qui ne dira rien à de nombreuses personnes puisque le club vendéen évolue à un niveau district, mais celui-ci n’a pas hésité à interpeller Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux dans un vrai faux communiqué. « Avant pris connaissance de ta nouvelle situation suite à votre accord mutuel avec le club de Manchester United pour la rupture de ton contrat, le FCCR souhaite te faire une offre afin d'échanger sur un éventuel contrat , peut-on lire. Nous t'approchons donc pour te proposer un contrat afin de redynamiser ta carrière en perte de vitesse. L'objectif est clairement que les deux entités, Monsieur Cristiano Ronaldo et le club du FC Chavagnes - La Rabatelière, profite de ce nouvel accord. Le club a la certitude que ton profil pourra apporter (au moins à notre équipe C de D4) notamment sur le plan offensif mais aussi au niveau du rayonnement du club au niveau local. En effet, ta popularité et ton image sont très développées mais un peu moins que celle de notre club . »

Le FCCR se tient à disposition pour Cristiano Ronaldo