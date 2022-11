Coupe du Monde 2022 : Cristiano Ronaldo met un coup de pression improbable

Hugo Chirossel

Le Portugal a réussi son entrée lors de la Coupe du monde au Qatar, en s’imposant face au Ghana (3-2) ce jeudi. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont tout de même fait peur en fin de match. En voulant gagner du temps, Diogo Costa a bien failli permettre aux Ghanéens de revenir au score dans le temps additionnel. Le gardien portugais était très déçu à la fin du match, ce qui n’a pas plu au quintuple Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo est un peu plus entré dans l’histoire. Buteur sur penalty face au Ghana (3-2) ce jeudi, il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de cinq éditions différentes de la Coupe du monde. Si lui et ses coéquipiers se sont imposés, ils ont tout de même failli tout perdre dans le temps additionnel.

Le Portugal a failli tout perdre

Alors qu’Osman Bukari avait réduit l’écart à la 89e minute, les Ghanéens avaient encore l’espoir d’égaliser. Après avoir capté le ballon, Diogo Costa a essayé de gagner du temps. Mais alors qu’il a remis le ballon au sol, Inaki Williams lui a volé, sans pour autant réussir à le pousser au fond des filets. Le gardien portugais a donc frôlé la catastrophe et était très déçu à l’issue de la rencontre.

Ronaldo💬: « Tu dois sourire on a gagné p*tain, on a gagné ! Tu as pris le but ? » Diogo Costa💬: « Non mais c’était de peu. »Ronaldo💬: « Et alors ? On a gagné p*tain ! Encore une victoire et on passe ! Il faut que tu souris ! »(🎥 @beinsports_FR) pic.twitter.com/n3aLb5pdrg — Footballogue (@Footballogue) November 25, 2022

« Tu dois sourire on a gagné, pu**** »