Mercato : Sans club, Cristiano Ronaldo reçoit un appel du pied inattendu

Axel Cornic

Son second cycle à Manchester United s’est terminé de la pire des manières et désormais, Cristiano Ronaldo doit se trouver un nouveau club. Le Paris Saint-Germain semble être l’un des candidats crédibles, mais Federico Bernardeschi verrait bien son ancien coéquipier à la Juventus le rejoindre, en MLS.

C’est une situation assez étrange. Actuellement au Qatar pour guider le Portugal vers un titre historique, Cristiano Ronaldo est sans club. Manchester United a en effet décidé de rompre son contrat avec une interview incendiaire qui a fait le tour du monde et avec le mercato qui se profile l’avenir du quintuple Ballon d’Or fait énormément parler.

Mercato - PSG : Ce transfert XXL de Campos plombé par Cristiano Ronaldo ? https://t.co/58wbkzHkQs pic.twitter.com/kpxD5UumXK — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Quel club pour Cristiano Ronaldo ?

A 37 ans, la star portugaise ne semble toutefois pas avoir pléthore d’options. Le PSG est une destination qui revient régulièrement, mais on se demande comment Cristiano Ronaldo pourrait cohabiter avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Un retour au Real Madrid a également été évoqué, avec Jorge Mendes qui semble s’affairer pour lui trouver un point de chute.

« Peut-être qu’il va venir en Amérique »

Et pourquoi pas la MLS ? Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Federico Bernardeschi a décidé de se lancer dans l’aventure américaine en 2022, lui a lancé un appel. « Je ne sais pas ce qu’il fera après la Coupe du monde, peut-être qu’il va venir en Amérique » a déclaré le champion d’Europe italien, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport .

« Je pense qu’il s’est créé cette situation tout seul »