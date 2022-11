Mercato - PSG : Ronaldo à Paris, une opération légendaire se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat après avoir rompu le sien avec Manchester United, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Les rumeurs sont nombreuses et évoquent, même, un possible transfert vers le PSG. Les responsables parisiens se seraient entretenus avec des proches de l'international portugais ces derniers jours pour discuter transfert.

Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de Manchester United depuis mardi dernier. Le joueur de 37 ans, qui n'avait pas mâché ses mots à l'égard de sa formation et de son entraîneur, a été libéré de son contrat. Actuellement au Qatar pour disputer le Mondial, le joueur a d'autres préoccupations, mais son avenir devrait devenir un sujet central dans les prochaines semaines, surtout à son âge. Alors, quel sera le prochain club de Ronaldo ? Les rumeurs sont nombreuses et une possible association avec Lionel Messi au PSG a même été évoqué.

Le PSG aurait rencontré les représentants de Ronaldo

Le portail italien TMW a été le premier média à évoquer concrètement l'intérêt du PSG pour Ronaldo. Récemment, une réunion se serait tenue entre des intermédiaires de la famille royale du Qatar et des représentants du joueur portugais. Et dans ce dossier, le club de la capitale a une carte dans sa manche.

La bonne relation entre Campos et Jorge Mendes, un atout de taille

Comme le confirme TMW, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, entretient une excellente relation avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Cette bonne entente pourrait donner un avantage de taille au PSG dans un dossier, qui englobe plusieurs équipes comme Newcastle, Al-Nassr, le Real Madrid ou encore le Sporting Portugal.

« Je suis totalement focalisé sur le Mondial »