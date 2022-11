Mercato - PSG : Le Qatar sur le départ, une bombe est lâchée sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en 2011 au PSG, le Qatar pourrait bien passer la main après la Coupe du monde. L'information a été divulguée par un média italien ce samedi. La vente de parts à des investisseurs américains serait un premier pas vers un désengagement total de QSI. Un coup de tonnerre pour le club parisien.

Présent au PSG depuis 2011, le Qatar a permis à la formation française de passer un cap, aussi bien sur le plan sportif, que financier. Aujourd'hui, le club attire les plus grands joueurs de la planète et figure dans le gotha du football business. Mais des rumeurs sont apparues sur l'avenir de QSI ces derniers jours. Certains médias ont évoqué l'arrivée de possibles actionnaire minoritaires au PSG, voire d'un possible départ du Qatar. Si Nasser Al-Khelaïfi a confirmé le premier point, il a formellement démenti le second.

PSG : Le Qatar lâche une offre surréaliste, le montant est dévoilé https://t.co/hj0SA95nlV pic.twitter.com/SB3zSn0cFt — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

« Nous n’allons pas vendre le club »

« Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n’avons que de l’argent à dépenser. Ce n’est pas vrai. Comme je l’ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C’est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n’allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait » a déclaré le président du PSG au micro de Talksport.

La bombe de la presse italienne sur l'avenir du Qatar

Selon de nombreuses sources, le Qatar serait d'ailleurs totalement investi dans le projet parisien à l'image de la polémique autour du Parc des Princes et du possible changement de stade. Mais ce samedi, TMW vient jeter un énorme doute sur l'avenir du PSG. Le club parisien serait bien en vente. « La vérité est que les Qataris veulent vendre le Paris Saint Germain » annonce dans son éditorial le journaliste Andrea Losapio.

Vers un désengagement total du Qatar ?

Il y a quelques jours, ce même média avait annoncé que la vente de parts serait un premier pas vers un désengagement total du Qatar. Pour l'instant, il n'est que de racheter 10 à 15% du capital du PSG. Mais la porte serait bien ouverte pour une opération encore plus fastidieuse.