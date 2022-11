Mercato - OM : Longoria reçoit le feu vert pour Marcus Thuram

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un avant-centre, l'OM aurait activé la piste menant à Marcus Thuram. Lié au Borussia Mönchengladbach jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant français a de grandes chances de quitter la Bundesliga durant l'année 2023. Une bonne nouvelle pour le club marseillais, qui va devoir, cependant, faire face à une énorme concurrence dans ce dossier.

Un international français à l'OM ? Actuellement au Qatar avec les Bleus , Marcus Thuram susciterait l'intérêt de Pablo Longoria. Et selon Oliver Neuville, l'entraîneur adjoint de son club, le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant de 25 ans a de grandes chances de quitter la Bundesliga en 2023.

Mercato - OM : Une énorme annonce tombe pour le transfert de Thuram https://t.co/JysYCCtbWW pic.twitter.com/hEjwJVBZHc — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

« S'il continue comme ça, il y a peu d'espoir qu'il reste »

« Marcus fait une grande saison avec beaucoup de buts. Il a un contrat jusqu'à la fin de la saison et je pense qu'il sera difficile pour lui de rester à Gladbach. Je l'espère évidemment, mais il faut être réaliste : s'il continue comme ça, il aura beaucoup d'offres, surtout en Angleterre et en Espagne, et s'il continue comme ça, il y a peu d'espoir qu'il reste » a-t-il déclaré.

Quel club pour Thuram ?