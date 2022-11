Mercato - PSG : Campos, Zidane... Galtier n'en revient toujours pas

Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino et d'attirer Christophe Galtier à la surprise générale alors que le nom de Zinedine Zidane revenait avec insistance. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice reconnaît d'ailleurs qu'il a été le premier à être surpris par l'appel de Luis Campos. Une opportunité qu'il n'a pas voulu laisser passer.

Après une saison et demie globalement décevante, le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino. Pour le remplacer, bien que le nom de Zinedine Zidane ait longtemps circulé, c'est finalement Christophe Galtier qui a été nommé coach du club de la capitale. Un choix qui a surpris compte tenu du fait qu'il n'ait entrainé qu'en Ligue 1. D'ailleurs, Galtier lui même reconnaît avoir été étonné lorsqu'il a reçu l'appel de Luis Campos.

L'info du jour pic.twitter.com/qAuxrg4Nk9 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

«Cela n'arrive qu'une fois dans une vie»

« La première conversation a eu lieu avec Luis Campos. Nous partageons les mêmes valeurs de travail sur la façon dont un club doit être. Nous définissons et défendons un projet. Quand Luis m'a parlé de cette possibilité [sourires], je me suis dit : "Uff. C'est fantastique". Nous avons parlé pendant 5 ou 6 minutes, pas plus, je pense qu'il voulait que cette conversation ne soit pas longue. Quand j'ai raccroché, j'ai mis le mode avion, j'ai cherché ma femme et j'ai dit : "Amore, viens ici, il faut qu'on parle". J'ai parlé à ma femme et elle ne m'a posé qu'une seule question : "Te sens-tu assez fort pour accepter ce défi ?". Je lui ai répondu que je ne savais pas si j'étais assez fort pour l'accepter, mais que si je ne l'acceptais pas, je devais prendre ma retraite. Parce qu'avoir l'opportunité d'entraîner ce grand club avec ces joueurs n'arrive qu'une fois dans une vie. La chose suivante qu'il m'a dite est : "Es-tu conscient que ta vie va changer ?" Je n'y avais pas pensé, mais elle a changé », assure-t-il dans les colonnes de MARCA .

«Mon arrivée au PSG a coïncidé avec celle de Luis»