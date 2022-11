Mercato - PSG : Un coup de tonnerre pour l'avenir de QSI ? Le gros indice lâché par Al-Khelaïfi

Arthur Montagne

Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'une cession de 10 ou 15% des parts du PSG à des investisseurs américains circule avec insistance. De quoi relancer les rumeurs d'un désistement du Qatar à court terme. Une hypothèse balayée par Nasser Al-Khelaïfi qui semble en plus se projeter vers l'avenir avec l'annonce d'un potentiel changement de stades.

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari avec le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement du richissime Etat. L'objectif du Qatar était bien évidemment de s'introduire dans le football quelques années avant l'organisation de la Coupe du monde qui se déroule actuellement. Et évidemment, la question d'un désengagement du Qatar se pose à l'issue du Mondial. Une interrogation tenace à laquelle QSI a toujours répondu de manière catégorique en affirmant que leur projet s'inscrivait toujours sur le long terme au PSG.

Le Qatar veut céder des parts du PSG...

Néanmoins, les rumeurs d'un désengagement du Qatar à court terme ont de nouveau circulé ces derniers jours. Et pour cause, L'EQUIPE a révélé que QSI envisageait de céder entre 10 et 15% de ses parts à des investisseurs américains. Une information confirmée par Nasser Al-Khelaïfi qui ouvre la porte à la cession d'un « petit pourcentage » du PSG. « Nous allons y réfléchir, nous avons plusieurs offres », ajoute le président du club de la capitale.

... mais se projette sur l'avenir avec un changement de stade