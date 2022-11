Mercato - PSG : L’énorme annonce du clan Al-Khelaïfi, révolution imminente au Qatar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Empêtré dans plusieurs scandales et polémiques, Nasser Al-Khelaïfi devrait se faire plus discret après la Coupe du monde comme l'annonce l'un de ses proches. Suite à cette prise de recul, de nouvelles têtes sont attendues au sein de la direction. Mais au Qatar, on dément vouloir vendre le PSG dans un avenir proche.

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi dirige, de main de maître, le PSG. Même s'il n'a pas encore atteint son objectif ultime, la Ligue des champions, le dirigeant qatari a gagné le respect de ses confrères en France. Mais ces dernières semaines ont été agitées pour le responsable, cité dans plusieurs affaires extra-sportives. Par le biais de son entourage, Al-Khelaïfi a nié ces accusations en bloc, mais elles l'ont suffi à s'interroger sur son rôle au PSG.

Al-Khelaïfi va prendre du recul

En pleine Coupe du monde organisée au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de prendre du recul après la compétition. Le président du PSG voudrait se faire tout petit, en attendant des avancées positives dans les prochains mois. Une information confirmée par un membre de son entourage, repris par le grand reporter du Figaro George Malbrunot. Selon ce dernier, de nouvelles têtes sont attendues pour palier cette absence. Alors un départ de la présidence du PSG est-il envisageable ?

Le Qatar exclu une vente du PSG, mais...

Interrogé pa r Talksport , il a répété que le PSG n'était pas à vendre, mais que certains investisseurs pourraient entrer dans le capital du club. « On a acheté le club 70M€, aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. On a différentes offres. (...) On a eu une offre de plus de 4 milliards d'euros. Mais nous n'allons pas vendre » avait déclaré Al-Khelaïfi.

...De nouveaux investisseurs attendus