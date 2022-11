Mercato - OM : Nouvelle confirmation pour ce transfert à 10M€

La rédaction

Appelé de dernière minute par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France, Marcus Thuram est également disponible sur le marché des transferts puisque son contrat se termine à la fin de la saison avec le Borussia Mönchengladbach. Et alors que l'OM est dans le coup, un club se détache.

Très efficace en club, au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram n'a pas raté la moindre minute depuis le début de la saison, l'occasion pour lui de faire monter sa cote. Le Français de 25 ans, fils de Lilian, est un nom qui circule beaucoup ces derniers temps en Europe mais ne semble pas pressé pour signer un contrat.

Un joueur très prisé

Même s'il n'a pas encore eu l'occasion de jouer dans un grand club européen, Marcus Thuram semble susciter l'intérêt de plusieurs clubs dont l'OM selon la presse italienne. Le Français a surtout une occasion en or de briller sur la scène internationale avec cette sélection en équipe de France. Ce voyage au Qatar pourrait donc lui permettre de faire grimper sa cote, lui dont le transfert cet hiver pourrait être bouclé pour environ 10M€ compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain.

Transferts - OM : Après la Coupe du monde, le mercato s'annonce bouillant pour Thuram https://t.co/yq5pq61kRY pic.twitter.com/u7ljV2DfLd — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Le Bayern en tête de liste