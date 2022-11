Mercato - PSG : MLS, Mondial... Nouvelles révélations sur l’avenir de Lionel Messi

Hugo Chirossel

Présent au Qatar avec l’Argentine, Lionel Messi vit peut-être sa dernière Coupe du monde. Âgé de 35 ans, tout porte à croire que le joueur du PSG ne participera à la prochaine édition de la compétition. Mais alors que son avenir pose beaucoup de questions, un départ pour la MLS a notamment été évoqué. S’il venait à rejoindre le championnat nord-américain, il pourrait se laisser tenter par la possibilité de disputer le Mondial 2026, qui aura lieu aux États-Unis.

Il aura fallu un an à Lionel Messi afin de s’adapter à la vie parisienne. Après une première saison mitigée, l’Argentin est de retour à son meilleur niveau cette année avec le Paris Saint-Germain. Avant de prendre la direction du Qatar pour participer à la Coupe du monde, le septuple Ballon d’Or a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues avec le PSG, avec également 14 passes décisives. Mais alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, les dirigeants parisiens ont peur de le voir quitter le club à l’issue de la saison.

Coupe du monde 2022 : Pour sa dernière au Qatar, Messi a préparé du lourd https://t.co/58WhRCkDz6 pic.twitter.com/Y1fN0edFSX — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Lionel Messi vers la MLS ?

Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos s’active pour prolonger Lionel Messi. En revanche, un départ pour la MLS, où l’Inter Miami de David Beckham serait intéressé, a également été évoqué. L’ancien joueur du FC Barcelone devrait prendre une décision après la Coupe du monde, qu’il dispute peut-être pour la dernière fois avec l’Argentine. Mais s’il venait à rejoindre le championnat nord-américain, Lionel Messi pourrait se laisser tenter par la possibilité de jouer le prochain Mondial, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« En fonction des différents intérêts sportifs et économiques »