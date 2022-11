Transferts : PSG, Barcelone... Toutes les options du mercato de Messi

Axel Cornic

Il reste sept mois avant la fin de son contrat et si selon nos informations le Paris Saint-Germain fait tout pour le prolonger, Lionel Messi n’a pas encore donné une réponse claire. Un départ pourrait ainsi se préciser lors des prochaines semaines, avec l’Argentin qui ne semble toutefois pas avoir pléthore d’option en cas de départ du PSG en juin prochain.

A 35 ans, Lionel Messi dispute surement sa dernière Coupe du monde, mais en coulisses son avenir se joue, avec un contrat qui se termine en fin de saison. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG sa mandaté Luis Campos pour le convaincre de prolonger, mais un accord tarde toujours à arriver et l’inquiétude grandit.

Plus le temps passe, plus un départ se dessine

La Gazzetta dello Sport na rassure pas le PSG, expliquant que dans l’entourage du joueur on parlerait pour le moment d’un départ à la fin de son contrat. Mais pour aller où ? Très peu de clubs peuvent en effet lui offrir la même chose que le PSG, avec un salaire de 30M€ par an et une chance de disputer les premiers rôles chaque saison, en Ligue des Champions.

Barcelone, un rêve irréalisable ?

Un retour au FC Barcelone est souvent évoqué mais un tel scénario reste à l’heure actuelle très compliqué. Impossible en effet pour le club catalan de s’aligner sur l’offre du PSG et s’il souhaite vraiment revenir, Messi devra sans aucun doute faire d’énormes efforts. Récemment interrogés sur ce sujet, le président Joan Laporta comme Xavi ont été de plus en plus évasifs, conscients de la problématique.

L’Inter Miami a toutes ses chances