Mercato - PSG : C’est la panique pour Lionel Messi

La rédaction

Les doutes commencent à devenir de plus en plus nombreux autour de l’avenir de Lionel Messi, puisque la fin de son contrat approche à grands pas. Suffisant pour inquiéter le Paris Saint-Germain, qui selon nos informations a mandaté Luis Campos pour convaincre la star argentine de prolonger.

Est-ce que les supporters du PSG pourront continuer à admirer Lionel Messi la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr ! Un an et demi après son arrivée, l’Argentin approche de la fin de son contrat et pour le moment une prolongation ne semble pas vraiment le tenter.

Mercato - PSG : Mbappé donne rendez-vous au Qatar après la Coupe du monde https://t.co/QP85Hk80by pic.twitter.com/pHID5ezrc2 — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Messi pense à un départ

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille depuis plusieurs semaines afin de convaincre Messi de rester au PSG. Pourtant, La Gazzetta dello Sport douche les espoirs parisiens, évoquant plutôt un départ pour la star de 35 ans qui pourrait rebondir à l'Inter Miami ou bie retrouver son ancien club du FC Barcelone.

Le PSG tremble