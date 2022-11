Mercato - PSG : Une énorme menace se confirme pour Messi

La rédaction

Lionel Messi a rejoint le PSG l'année dernière et après une saison difficile, l'Argentin est revenu à un très bon niveau depuis le mois d'août. Excellent à Paris, son contrat se termine à la fin de la saison et il pourrait bien quitter le club et répondre aux sirènes de la MLS.

Alors qu'il dispute actuellement la Coupe du monde avec l'Argentine, Lionel Messi va devoir évoquer son avenir dans les prochains mois. Selon le résultat de sa sélection, sa décision pourrait être différente. Mais à 35 ans, le septuple vainqueur du Ballon d'Or pourrait prendre une direction totalement différente.

Un départ en MLS possible

Selon Relevo , Lionel Messi pourrait facilement prendre la direction de la MLS pour son avenir. L'Argentin suscite forcément l'intérêt de grands clubs du championnat américain, comme l'Inter Miami. De quoi faire peur au PSG qui compte bien le garder, tant son retour en forme fait plaisir à voir.

Mercato - PSG : Messi reçoit un nouvel appel du pied pour son transfert https://t.co/jj2fTDWAyw pic.twitter.com/stFo9SjcCT — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Une prolongation toujours envisageable

Lionel Messi se plaît à Paris et il n'est toutefois pas impossible qu'il continue sa carrière en Europe, sous les projecteurs. Une prolongation avec le PSG est toujours d'actualité, au contraire d'un retour au Barça qui semble de plus en plus lointain. Mais le club de la capitale sait que le vrai danger vient d'Amérique.