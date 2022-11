Mercato : Cristiano Ronaldo a reçu une réponse fracassante du Bayern

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait sondé le Bayern par l'intermédiaire de Jorge Mendes pour un transfert. Toutefois, le club bavarois aurait recalé l'agent de CR7. La star portugaise de 37 ans serait donc dans l'obligation d'aller voir ailleurs pour relancer sa saison et sa carrière.

Alors qu'il vivait un cauchemar à Manchester United, Cristiano Ronaldo a tenu à régler ses comptes. Lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV , CR7 a sorti la sulfateuse et s'en est pris à la fois à la direction des Red Devils et à Erik ten Hag. Et sa sortie fracassante n'est pas du tout passée à Old Trafford.

Le clan Cristiano Ronaldo a sondé le Bayern

Quelques jours après l'interview de Cristiano Ronaldo, Manchester United a annoncé son départ, après un accord mutuel pour une résiliation de contrat. Pour poursuivre sa carrière, CR7 serait séduit par l'idée de signer au Bayern. Toutefois, le club emmené par Julian Nagelsmann ne voudrait pas miser sur le vétéran portugais de 37 ans.

Le Bayern a encore répondu «non» au clan Ronaldo