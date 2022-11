Mercato - PSG : Le successeur d'Haaland met la pression pour son transfert

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Youssoufa Moukoko a fait clairement savoir qu'il voulait prolonger avec le Borussia Dortmund, et ce, malgré l'intérêt du PSG. Toutefois, le crack allemand de 18 ans veut avoir des garanties de la part du BVB avant de parapher un nouveau bail.

En fin de contrat le 30 juin, Youssoufa Moukoko pourrait ne plus faire long feu au Borussia Dortmund. En effet, la pépite allemande de 18 ans partira librement et gratuitement dans un nouveau club si elle ne prolonge pas d'ici cet été. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour boucler le transfert de Youssoufa Moukoko. Toutefois, le successeur d'Erling Haaland a affirmé sa volonté de rempiler au Borussia Dortmund.

«J'aimerais savoir exactement ce que le club a en tête pour mon avenir»

« Je profite de la confiance de l'entraîneur Edin Terzic, qui est comme une figure paternelle pour moi. Je me sens comme chez moi à Dortmund. Je connais l'environnement. Mes amis sont là. J'aime le club, les fans m'aiment, enfin j'espère. Tout le monde ne peut pas en dire autant... J'aimerais vraiment rester à Dortmund, j'ai tout ce dont j'ai besoin là-bas » , a confié Youssoufa Moukoko lors d'un entretien accordé à Redaktionsnetzwerk Deutschland .

«Je ne veux pas que mon développement s'arrête à nouveau»