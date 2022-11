Mercato - PSG : Campos peut souffler pour le successeur d’Haaland

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau numéro 9, Luis Campos aurait des vues sur Youssoufa Moukoko. L'attaquant de 18 ans fait des merveilles avec le Borussia Dortmund. La concurrence promet néanmoins d'être rude pour la pépite du club de la Ruhr. Mais le PSG peut se rassurer, puisqu'un sérieux prétendant viendrait de se retirer du dossier.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il était insatisfait de son rôle de pivot sous Christophe Galtier. La star de 23 ans voudrait qu’un nouvel attaquant de pointe rejoigne les rangs du PSG. Dans cette optique, Luis Campos se serait mis au travail et aurait coché le nom de Youssoufa Moukoko, la nouvelle sensation du Borussia Dortmund. Et l’un des sérieux prétendants de l’international allemand devrait se retirer du dossier.

Le Bayern ne bougera pas pour Moukoko

À en croire les informations de BILD , le Bayern Munich aurait songé au recrutement de Youssoufa Moukoko en interne. Le club aurait alors longuement étudié le dossier, jugeant l’éventualité de passer à l’action. Et après s’être interrogé, la formation bavaroise aurait fini par trancher. Le Bayern Munich ne devrait pas bouger pour la pépite du Borussia Dortmund, qui se rapproche de plus en plus d’une prolongation.

Campos s’est engagé dans une grande bataille

Le PSG devrait donc compter un concurrent en moins pour Youssoufa Moukoko. Mais la bataille promet tout de même d’être rude. En effet, Manchester United, Liverpool et le FC Barcelone penseraient également à l’attaquant de 18 ans. À suivre...