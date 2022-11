Transferts - PSG : Bataille royale pour ce transfert à 150M€ réclamé par Campos

La rédaction

Assurément, le PSG devrait comme souvent agiter le mercato hivernal. En effet, Luis Campos compte bien densifier l’effectif parisien en janvier prochain. Si en défense, le chantier se complique, le conseiller sportif doit faire face à une féroce concurrence sur un dossier chaud.

Brillant lors de la victoire anglaise (6-2) face à l’Iran, Jude Bellingham confirme qu’il est un des grands espoirs du football mondial. À seulement 19 ans, il est un taulier du Borussia Dortmund, de sa sélection et les plus grandes écuries européennes s’arrachent le milieu de terrain. Toutefois, le PSG semble déjà distancé alors que Liverpool va certainement dégainer la première offre XXL de ce dossier.

Le PSG devancé

Alors que le PSG serait intéressé par le profil de Jude Bellingham selon Media Foot, le club de la capitale doit faire face à une immense concurrence. En effet, le Real Madrid, Liverpool, Chelsea ou encore Manchester City seraient sur le dossier comme le révèle Fabrizio Romano. Récemment, The Daily Telegraph a expliqué que l’avenir du joueur serait scellé après le Mondial tandis qu’il est sous contrat jusqu’en 2025 avec Dortmund. Le club allemand ne va pas pouvoir retenir sa pépite mais va largement renflouer ses caisses lors de sa vente.

Mercato - PSG : Le Real Madrid n’a pas pardonné à Mbappé https://t.co/TCFuCak5gN pic.twitter.com/kVTwZEAoK5 — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Liverpool prépare une offre de 150M€