Transferts - OL : Laurent Blanc réclame un gros transfert sur le mercato

Le mercato hivernal approche à grands pas et l'OL voudrait profiter de cette fenêtre de tir pour renforcer son groupe, notamment sur le côté droit de la défense. A en croire la presse turque, le club lyonnais aurait activé la piste menant à Sacha Boey, alors que l'avenir de Malo Gusto apparaît de plus en plus incertain.

L'avenir de Malo Gusto devrait être l'un des dossiers chauds de l'OL. Le jeune latéral droit apparaît dans le viseur de plusieurs équipes comme le PSG, la Juventus et surtout le Real Madrid. Alors que le futur de Malo Gusto s'écrit en pointillé, Laurent Blanc aurait réclamé l'arrivée d'un nouveau latéral droit.

Laurent Blanc regarde en Turquie

Selon plusieurs médias turcs, notamment CNN Türk , l'OL aurait activé la piste menant à Sacha Boey. Formé à Rennes et passé par Dijon, le natif de Montreuil avait pris la décision de rejoindre Galatasaray en juillet 2021. Mais plus d'un après, son transfert paraît comme inévitable.

Un joueur français dans son viseur ?

En effet, Boey souhaitait obtenir une revalorisation salariale, mais ses supérieurs ont refusé d'accepter à cette demande. Agé de 22 ans, le joueur français, en froid avec ses dirigeants, pourrait se diriger vers la sortie. Et nul doute que l'OL sera présent pour l'accueillir.