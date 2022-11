Mercato - PSG : Campos est menacé pour ce transfert à 60M€

Arnaud De Kanel

En grande forme depuis le début de la saison mais également au Mondial avec les Pays-Bas, Cody Gakpo affole le marché des transferts. Ses performances au Qatar sont en train de rebattre les cartes pour son avenir et plusieurs clubs tentent de s'immiscer dans le dossier. Déjà sur les tablettes du PSG, Gakpo aurait tapé dans l'œil d'un cador italien.

Cody Gakpo est en train de crever l'écran au Mondial. Auteur de deux buts en autant de rencontre, il poursuit sur sa folle lancée. L'attaquant néerlandais en est à 12 buts et 14 passes décisives en 19 rencontres avec le PSV Eindhoven. Des statistiques qui n'ont pas échappé à Luis Campos, mais également à la Juventus.

Campos veut Gakpo

D'après les informations de Foot Mercato , le PSG serait très intéressé par le profil de Cody Gakpo pour renforcer son attaque. Le PSV Eindhoven a fixé son prix à 60M€. Luis Campos n'est pas seul sur le dossier puisque Gakpo est suivi en Serie A.

La Juve sur Gakpo