Mercato - PSG : Cette cible à 60M€ de Campos a pris une décision fracassante

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Cody Gakpo serait dans le viseur du PSG et de plusieurs clubs de Premier League, tels que Manchester United, Arsenal, Leeds United ou Nottingham Forest. Alors qu'il aurait l'embarras du choix pour son avenir, l'attaquant du PSV Eindhoven refuserait désormais de rejoindre un club anglais de seconde zone.

Très performant sous les couleurs du PSV Eindhoven, Cody Gakpo aurait alerté Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG aimerait boucler le transfert de l'attaquant de 23 ans pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier.

Le PSG, Manchester et Arsenal à la lutte pour Gakpo ?

Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, Cody Gakpo aurait la cote en Premier League, où Arsenal, Manchester United, Leeds et Nottingham Forest voudraient s'attacher ses services. D'après les indiscrétions de Foot Mercato , les Red Devils représenteraient le plus grand danger pour le PSG. A en croire le média français, l'écurie mancunienne serait le club le plus chaud pour le transfert de Cody Gakpo actuellement. Alors qu'il voudrait remplacer Cristiano Ronaldo par le jeune talent néerlandais, Erik ten Hag serait d'ailleurs sur le point de passer à l'action pour essayer de rafler la mise. Mais quelle est la position de Cody Gakpo ?

Cody Gakpo ferme la porte à Leeds et Nottingham Forest