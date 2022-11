Mercato - PSG : Courtisé par Henrique, il va flamber sur le marché

Thomas Bourseau

Jude Bellingham est l’un des derniers joyaux à s’exprimer pour le Borussia Dortmund. Mais plus pour longtemps. Le PSG se serait résigné à le voir partir, alors que le PSG est sur les rangs, et attendrait que sa cote explose pendant la Coupe du monde au Qatar.

Buteur lors du match d’ouverture de l’Angleterre de sa Coupe du monde face à l’Iran lundi (6-2), Jude Bellingham dispose d’une sacrée cote sur le marché des transferts. Depuis un moment, Antero Henrique se serait renseigné selon Média Foot de la disponibilité de Bellingham pour le PSG, dont le contrat court jusqu’en juin 2025 au Borussia Dortmund. Et il se pourrait que la porte du BvB s’ouvre pour l’international anglais de 19 ans.

Bellingham ne sera pas retenu par Dortmund

Conscient des convoitises qu’il suscite sur le mercato, le comité de direction du Borussia Dortmund se serait résigné à l’idée de perdre Jude Bellingham. Après le Mondial, une entrevue serait programmée entre les dirigeants du club allemand et l’international anglais pour sceller son avenir d’après The Daily Telegraph.

Le Borussia Dortmund attend beaucoup du Mondial pour le vendre au prix fort