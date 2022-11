Transferts - PSG : La Premier League relance les plans de Luis Campos

Arnaud De Kanel

Mis en échec dans le dossier Milan Skriniar lors du mercato estival, Luis Campos n'aura pas perdu espoir dans l'idée de recruter un défenseur central. Ainsi, il ciblerait notamment Evan N'Dicka. Devant, le profil du crack Mykhaïlo Mudryk ne le laisserait pas insensible non plus. Or, un géant anglais serait sur le point de s'immiscer dans le dossier.

Pour son premier mercato avec le PSG, Luis Campos est tombé sur un mur. Face au refus catégorique de l'Inter Milan, il n'avait pas réussi à faire signer Milan Skriniar. Depuis, il a activé d'autres pistes, dont une menant au Français Evan N'Dicka. En attaque, le début de saison sensationnel de Mykhaïlo Mudryk avec le Shakhtar Donetsk lui aurait tapé dans l'oeil également. Mais un cador anglais aurait la même idée que le PSG...

Arsenal veut imiter Campos

Déjà pisté par l'AS Rome, l'Inter Milan et la Juventus, Evan N'Dicka susciterait un intérêt d'Arsenal selon le Daily Express . Décidément bien inspirés par Luis Campos, les Gunners aimeraient également recruter Mykhaïlo Mudryk. Un coup de massue pour le PSG car Arsenal compte faire sauter la banque.

Arsenal dispose d'un chéquier à 145M€