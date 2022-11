Mercato - PSG : Galtier a pris une décision radicale pour Ekitike

Pierrick Levallet

En arrivant au PSG, Hugo Ekitike s'attendait sans doute à avoir une meilleure situation. L'attaquant de 20 ans dispose d'un faible temps de jeu sous Christophe Galtier et pourrait ainsi songer à un départ afin d'avoir une situation plus stable. Mais au PSG, il est hors de question de laisser filer Hugo Ekitike dans les mois à venir.

Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims cet été, Hugo Ekitike devrait appartenir définitivement au PSG à l’issue de la saison. L’option d’achat de 35M€ deviendra obligatoire si le club de la capitale termine dans les deux premiers de Ligue 1. Mais Hugo Ekitike s’attendait certainement à une meilleure aventure à son arrivée au PSG.

Maigre bilan pour Ekitike, un départ à venir ?

Peu utilisé par Christophe Galtier en cette première partie de saison, Hugo Ekitike ne totalise que 272 minutes réparties en 12 rencontres, pour seulement un but et deux passes décisives. Le bilan est maigre pour l’attaquant de 20 ans, qui pourrait songer à un départ afin de retrouver une situation plus stable.

Hors de question de le laisser partir pour Galtier