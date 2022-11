Mercato - PSG : Ça s'emballe pour le transfert du «nouveau Neymar»

Pierrick Levallet

Il affole déjà le mercato. À 16 ans, Endrick est convoité par les plus grands clubs d'Europe, comme le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Alors que le club de la capitale était la seule équipe à être passée à l'action, il semblerait que ce ne soit plus le cas désormais.

D’ici quelques années, il pourrait bien être l’un des meilleurs joueurs de la planète. Malgré ses 16 ans, Endrick affole déjà le mercato. Le crack de Palmeiras a déjà fait ses débuts avec le groupe professionnel et a même inscrit ses premiers buts. Dotée d’un potentiel incroyable, la pépite brésilienne est convoitée par les plus grands clubs européens. Mais jusqu’à présent, seul le PSG était passé à l’action. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l'état actuel des choses » révélait Douglas, le père d’Endrick, récemment. Sauf que désormais, le PSG ne serait plus le seul club à avoir fait une offre pour l’attaquant de 16 ans.

Mercato : Un transfert au PSG acté pour le «nouveau Neymar» ? La réponse https://t.co/fxEcYMUYDD pic.twitter.com/YGcwqavMmB — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Les autres prétendants d’Endrick ont dégainé leur offre

En effet, Chelsea aurait également fait sa première proposition à Palmeiras à en croire les informations d’ AS . Le média espagnol indique que le Real Madrid et le FC Barcelone auraient aussi dégainé leur offre afin de convaincre le club brésilien pour Endrick. Le dossier serait totalement relancé, et le PSG ne disposerait plus de son petit avantage sur les autres concurrents. D’ailleurs, le Real Madrid aurait prévu un rôle de poids pour Endrick dans les prochaines années.

Endrick comme successeur de Benzema au Real Madrid ?