Real Madrid : Benzema sous pression pour son retour ? La réponse

Handicapé par les blessures depuis plusieurs semaines maintenant, Karim Benzema a été obligé de déclarer forfait pour le Mondial au Qatar avec l'Équipe de France. Désormais, l'attaquant de 34 ans se focalise sur son retour avec le Real Madrid, qui aura lieu après la Coupe du monde. Et le club madrilène ne devrait lui mettre aucune pression, afin qu'il soit entièrement rétabli.

Ces derniers mois, Karim Benzema vit des moments compliqués. Élu Ballon d’Or 2022, l’attaquant de 34 ans enchaîne les absences à cause de quelques blessures. La star du Real Madrid a même été contrainte de renoncer à la Coupe du monde avec l’Équipe de France. Depuis, Karim Benzema se soigne afin de faire son retour le plus vite possible. Toutefois, le Real Madrid ne devrait pas le presser afin d’être sûr qu’il soit totalement remis et éviter les risques de rechute comme ce fut le cas après le Celtic le 2 novembre dernier.

Équipe de France : Benzema forfait, une étonnante révélation tombe sur son retour https://t.co/ccOjUvvoj9 pic.twitter.com/ur7CrNaEKp — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Le Real Madrid n’impose aucune date de retour à Benzema

Comme le rapporte SPORT , l’objectif principal du Real Madrid serait d’éloigner les blessures de Karim Benzema. Le club madrilène voudrait que l’international tricolore retrouve sa bonne santé. Dans cette optique, l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti ne souhaiterait mettre aucune pression sur Karim Benzema. Le Real Madrid n’aurait nullement l’intention de forcer son retour. Le Ballon d’Or 2022 aurait un mois pour se rétablir. Mais s’il a besoin d’un peu plus de temps, la Casa Blanca lui accordera.

Une prolongation toujours dans les tuyaux pour Benzema

Karim Benzema, de son côté, suivra un plan de récupération complet sans fixer de date pour son retour. Carlo Ancelotti ne devrait imposer aucune date à l’attaquant de 34 ans, bien qu’il soit conscient de son importance dans l’équipe. Par ailleurs, le Real Madrid n’aurait pas changé d’avis concernant l’avenir de Karim Benzema. Malgré les blessures de l’international tricolore, le club madrilène prévoirait encore de le prolonger.