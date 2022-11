Mercato : Voilà pourquoi Messi était mal en point au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Légende au FC Barcelone, Lionel Messi attendait de prolonger son contrat à l’été 2021. Finalement, le club catalan n’a pas été en mesure de s’aligner financièrement, l’Argentin a donc pris la direction du PSG. Mais son intégration n’a pas été facile, notamment parce que Messi n’était pas prêt à quitter la Catalogne.

Pendant un long moment, il était difficile de dissocier le FC Barcelone de Lionel Messi. Homme à tout faire du club catalan, l’international argentin était prêt à prolonger son contrat à l’été 2021 mais le gouffre financier du Barça a eu raison du sort de Messi. Libre de tout contrat, la Pulga s’est donc engagée avec le PSG pour deux saisons plus une en option. Une arrivée en grande pompe pour Messi qui retrouvait donc son ami, Neymar, et Kylian Mbappé.

Intégration difficile pour Messi

Mais les débuts n’ont pas été faciles pour Lionel Messi. Après plus de vingt ans passés au FC Barcelone, changer d’environnement n’a pas été simple, surtout qu’il sortait d’une Copa America victorieuse et épuisante sur le plan physique. Résultat, son arrivée au PSG ne s’est pas forcément passée comme prévu.

Coupe du Monde 2022 : Avant Argentine-Mexique, Lionel Messi se fait allumer https://t.co/EJzzwtuVng pic.twitter.com/ZWb0PRcHLW — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

« Ça a été très brusque pour lui et sa famille »