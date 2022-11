Mercato - OM : C’est confirmé Longoria acte un transfert à 8M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté à la Juventus depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik pourrait ne plus revenir à l'OM. L'international polonais semble avoir convaincu la formation italienne, qui s'apprête à lever l'option d'achat comprise dans son contrat. Grâce à cette vente, l'équipe marseillaise pourrait récupérer pas moins de 8M€, bonus compris.

Recrue star de l'OM en janvier 2021, Arkadiusz Milik a franchi la porte de sortie lors du dernier mercato estival. Peu apprécié par Jorge Sampaoli la saison dernière, l'international polonais a filé à la Juventus, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Mercato - OM : Milik cartonne, Longoria reçoit une bonne nouvelle https://t.co/ZGadnAq05l pic.twitter.com/T8tkxeLZ0D — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

La bonne forme de Milik, une aubaine pour l'OM

« On a trouvé un bon prêt à la Juventus. On maintient la valeur du joueur car il est performant » a récemment confié Pablo Longoria, président de l'OM. Et les dirigeants doivent se frotter les mains en coulisses. Car Milik réalise une première partie de saison intéressante en Serie A et pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus.

La Juve veut conserver Milik