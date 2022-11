Mercato - PSG : Xavi lâche une bombe sur le «nouveau Neymar», Campos tremble

La rédaction

Il n'a que 16 ans mais fait déjà beaucoup parler de lui en Europe. Le jeune Brésilien Endrick est une cible du mercato entre les plus grands clubs européens, à commencer par le PSG qui semblait en bonne voie. Mais la course est loin d'être terminée. Xavi relance complétement ce feuilleton.

Depuis quelques mois, Endrick, né en 2006, agite la planète football. Repéré comme étant l'une des futures grandes pépites, il fait déjà l'unanimité en Europe puisque tous les grands clubs européens cherchent à le recruter, alors qu'il ne pourra quitter son pays que lorsqu'il sera majeur. Positionné sur ce dossier depuis quelques mois, Luis Campos fait déjà le forcing pour recruter ce jeune talent.

Le PSG a pris les devants

Interrogé il y a quelques temps concernant l'avenir de son fils, Douglas, père d'Endrick a confirmé que Luis Campos était très intéressé dans ce dossier. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l'état actuel des choses » a-t-il confié à un média brésilien. De quoi bien positionner le club de la capitale pour le jeune talent.

Xavi sort du silence pour Endrick

Dans une interview accordée à ESPN , Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone a révélé qu'il avait entrepris des démarches pour attirer Endrick en Catalogne. « Nous avons parlé avec son père et aussi directement avec le joueur. J'ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. On veut du talent et c'est un talent, capable de faire la différence. Il a le but, il a le dribble, il a une capacité brutale à faire la différence. C'est un joueur du présent, qui joue déjà dans la ligue brésilienne, et aussi du futur » a-t-il déclaré, confirmant ainsi l'intérêt du Barça pour cette jeune pépite.

«Nous espérons qu'il deviendra notre joueur»