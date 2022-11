Mercato : Ça se bouscule en coulisses pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Sans club depuis sa résiliation de contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo peut rejoindre le club de son choix librement et gratuitement. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'il aurait de nombreux prétendants sur le marché. En effet, CR7 aurait la possibilité de rejoindre l'Arabie Saouadite, la Premier League, la MLS ou de faire son retour au Portugal du côté du Sporting.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United plus tôt que prévu. En grande difficulté chez les Red Devils , CR7 a réglé ses comptes avec la direction mancunienne et Erik ten Hag lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV . Et ses propos n'ont pas du tout été bien accueillis du côté d'Old Trafford.

Le clan Ronaldo creuse des pistes en Premier League

En effet, quelques jours après l'interview fracassante de Cristiano Ronaldo, Manchester United a annoncé le départ de l'attaquant portugais, qui a vu son contrat être résilié après un accord mutuel avec sa direction. Désormais sans club, CR7 ne manquerait pas de pistes pour son avenir.

Direction l'Arabie Saoudite, la MLS ou le Sporting pour CR7 ?